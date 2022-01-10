شكرا لقرائتكم خبر عن "Encanto" يحقق 3.22 مليون دولار فى أول أسبوع عرض بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم ديزني الموسيقي العائلي "Encanto" أن يحقق إيرادات وصلت إلى 3.22 مليون دولار في المملكة الوسطى الصين، وفقًا لبيانات منصة Maoyan.



Encanto

في حين زادت إيرادات فليم الأنيمشن Encanto بنحو 5 ملايين دولار خلال الأسبوع الجارى، وذلك بعدما وصلت الإيرادات إلى 206 ملايين و101 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه يوم 24 نوفمبر من العام الماضى 2021 بدور العرض المختلفة حول العالم، وهو من إنتاج شركة ديزنى.

وانقسمت الإيرادات بين 91 مليونًا و701 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و114 مليونا و400 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Encanto يدور حول فتاة كولومبية شابة، تواجه الإحباط لكونها العضو الوحيد في عائلتها التي لم تحصل على قوى سحرية.

ويقوم ببطولة فيلم Encanto صوتيًا كل من ديان جيريرو، ستيفاني بياتريز، جون ليجويزامو، ويلمر فالديراما، إنجى سيبيدا، سعيد رينزي، كارولينا جيتان، جيسيكا دارو، اداس، رافي كابوت كونيرز، ماورو كاستيلو، ماريا سيسيليا بوتيرو.