شكرا لقرائتكم خبر عن مش مدرسة المشاغبين بس.. 6 مسرحيات فى مشوار هادى الجيار الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان هادى الجيار، اليوم الإثنين الموافق 10 يناير، والذى يعد من الفنانين الكبار الذين حققوا نجاحًا في مجالات الفن المختلفة السينما والدراما والمسرح، وقدم الكثير من الأعمال التي أصبحت عالقة في أذهان محبيه، وإذا نظرنا للمسرح فيمكن أن نقول إن أشهر مسرحياته هي مسرحية "مدرسة المشاغبين"، والذى شارك فيها بجوار عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبى واستطاعوا أن يرسموا الابتسامة على وجوه عشاق الفن، ولكن لم تكن هذه المسرحية الوحيدة للفنان هادى الجيار فهناك الكثير الذى سنسردهم خلال هذا التقرير





القاهرة في ألف عام

شارك الفنان هادى الجيار في مسرحية بعنوان "القاهرة في ألف عام" مع الفنان سعيد صالح عام 1969، وشاركهم في بطولة المسرحية، صبقرى عبد المنعم، سامى فهمى، محمود التونى، سعيد نصر، حسن شفيق، شوقى بركة، وهى من تأليف عبد الرحمن شوقى، وإخراج روبير صايغ.





مدرسة المشاغبين

تعد أشهر مسرحيات هادى الجيار هي "مدرسة المشاغبين" عام 1973، من تألف على سالم وإخراج جلال الشرقاوى، وشارك في البطولة، عادل امام، سعيد صالح، يونس شلبى، سهير البابلى، عبد الله فرغلى، حسن مصطفى، وتدور قصتها حول مجموعة من الطلاب المشاغبين في إحدى المدارس الثانوية بزعامة بهجت الأباصيري، والذين يتسببون في العديد من المشاكل لمدرسي المدرسة جراء استهتارهم، مما يدفع ناظر المدرسة للبحث عن مدرس جديد، وتقوم اﻹدارة التعليمية بارسال الآنسة عفت التي تحاول أن تتبنى منهجًا مختلفًا في التعامل مع أولئك الطلبة المشاغبين.





أولادنا في لندن

في نفس عام 1973، شارك في مسرحية "أولادنا في لندن"، وشارك في بطولتها كل من، سعيد صالح، يونس شلبى، أحمد زكى، عبد الله فرغلى، عزت العلايلى، زيزى البدراوى، صفاء أبو السعود، حسن مصطفى، من تأليف على سالم، وإخراج كمال ياسين.





قصة الحى الغربى

شارك الفنان هادى الجيار في مسرحية بعنوان "قصة الحى الغربى" عام 1975، وشاركه في البطولة، سعيد صالح ، وسهير البابلى، حسن يوسف، نعيمة وصفى، صلاح السعدنى، يونس شلبى، حسن مصطفى، وتأليف بهجت قمر وسمير خفاجى، وإخراج جلال الشرقاوى، وتدور قصتها حول الصراع الطبقي بين الحي الراقي المتمثل في حي الزمالك، والحي الشعبي بولاق، والذي يفصل بينهما جسر حديدي وهو كوبري أبو العلا، وخلال الصراع البيئي والثقافي والاجتماعي والنفسي بين شباب وسكان المنطقتين تتصاعد الأحداث.





لما قالوا ده ولد

شارك هادى الجيار في مسرحية بعنوان "لما قالوا ده ولد" عام 1993 بجوار الفنانة تيسير فهمىمن تأليف أمير سلامة، وإخراج ايمان الصيرفى، وتدور قصتها حول مشكلة الأحلام المجهضة والعجز عن تحقيق التواصل بين الزوجين خاصة مع فقدان الولد.





السفيرة عزيزة

آخر مسرحيات الفنان هادى الجيار، هي مسرحية "السفيرة عزيزة، عام 2005، وشارك في البطولة بجواره، أميرة فتحى، أحمد الشافعى، جمال إسماعيل، محمد الطوخى، شيماء حسن، وهى من تأليف عبد العزيز عبد الظاهر، وإخراج مسرحى عبد الرحمن الشافعى وإخراج تليفزيونى سعيد الرشيدى.