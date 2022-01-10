غادة عادل تبدأ تصوير مشاهدها بـ"أحلام سعيدة" مع يسرا فى أكتوبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة غادة عادل أول مشاهدها من مسلسل "أحلام سعيدة" اليوم الإثنين فى منطقة الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة انتصار، حسبما أكد منتج العمل جمال العدل لـ"الخليج 365"، موضحًا أن بطلة العمل يسرا بدأت التصوير منذ 3 أيام فى منطقة وسط البلد بديكور شقة وتستأنف التصوير الأيام المقبلة فى الديكور الخاص بها.

وتجتمع غادة عادل مع يسرا في الدراما للمرة الثانية بتوقيع المخرج عمرو عرفة، بعدما قدم الرباعى مسلسل "سرايا عابدين"، الذى تم عرضه عام 2014 وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، منهم: نور، قصى خولى، نيللى كريم، إنجى المقدم، سوسن أرشيد، صلاح عبد الله، كارمن لبس وآخرين.

وعادت غادة عادل قبل أيام من المملكة العربية السعودية بعد عرض مسرحية "في نص الليل" بموسم الرياض الترفيهى، ويشارك في بطولتها حسن الرداد، ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن "توتا"، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط والعمل مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وتنتظر غادة عادل طرح فيلم "قمر 14"، التى تشارك فى بطولته، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة، ويضم الفيلم عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، وهو تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.