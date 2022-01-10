شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة وحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة: "حالته مستقرة.. ادعوله بالشفاء وربنا يرده لينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مي أبو زهرة، ابنة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، أن حالة والدها مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا، ونشرت مي صورة قديمة لوالدها برفقتها على النيل، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "بابا حبيبي ادعوا له بالشفاء والعافية، وإنه يرده لينا بخير وسلام.. عنده كورونا بس الحمد لله حالته مستقرة".



عبد الرحمن ابو زهرة وابنته



مي ابو زهرة

في حين، نشرت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة، سارة صبرى، صورة تجمعها به، وعلقت عليها: "نتيجة اختبار جدو إيجابية لفيروس كورونا، لكن الحمد الله يتعافى.. برجاء الدعاء له لتحقيق الشفاء العاجل إن شاء الله".



حفيدة عبد الرحمن ابو زهرة

يأتى هذا فيما الفنان مفيد عاشور - فى وقت سابق - إن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة بصحة جيدة ولم يدخل العناية المركزية بعد إصابته بفيروس كورونا، وهذا أهم ما فى أمر إصابته بالفيروس.

أضاف عاشور، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، حصل على الثلاث جرعات للقاح كورونا، وهذا أمر مهم جدا فى مسألة إصابته بالفيروس المستجد، مردفا: "أصيب من حيث لا تدرى، أنت تكون ملتزم بكل الإجراءات الاحترازية وتصاب بكورونا، ولا نعلم حتى هذه اللحظة مصدر إصابة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة".

وأكمل الفنان مفيد عاشور: "كل من تعامل مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أجرى مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وجميع من تعاملوا معه غير مصابين وبصحة جيدة"، موجها الشكر للفنان أشرف زكى على دعمه لكل فنانى مصر".