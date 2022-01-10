شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور فى صورة عائلية: العائلة أساس النجاح للكثيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة سيرين عبد النور، صورة تجمعها بعائلتها عبر حسابها على تويتر، وكتبت على الصورة قائلة: "العائلة أساس النجاح للكثيرين هي الانتماء الاول للإنسان والحب الصادق"، ونالت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها.



سيرين عبد النور

من ناحية أخرى أعلنت سيرين عبد النور مؤخرًا، خوضها بطولة مسلسل بعنوان "العين بالعين" سيجمعها بالفنان رامي عياش وينتمى العمل لدراما الأكشن والإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تتورط بها البطلة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم اللبنانين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وظهرت سيرين عبد النور فى برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة سيرين عبد النور، وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين "سيرين" وبين أبلة فاهيتا، ومواقف كوميدية عن كواليس عملها فى التمثيل.

وقصت سيرين عبد النور موقفًا محرجًا حدث بين زوجها فريد رحمى والنجم تامر حسنى خلال زيارته للبنان، ودعته على العشاء وحينها سألها تامر عن اسم زوجها فأخبرته بأنه "فريد"، ونسى تامر الاسم مرات عديدة وفى كل مرة تقول له "زوجى اسمه فريد" وقالت له تذكر فريد الأطرش حتى لا تنسى، وحين وصل تامر إلى المطعم وقابل زوجها قال له: أهلا أستاذ عبد الحليم.