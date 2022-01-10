شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان ولبلبة فى كواليس مسلسل "دايمًا عامر" بالغردقة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النجم مصطفى شعبان وأسرة مسلسل "دايمًا عامر" إلى القاهرة من مدينة الغردقة، بعد تصوير أسبوع فى أحداث العمل هناك، ومن المقرر استكمال تصوير المشاهد الداخلية فى العمل بالعديد من الأماكن فى القاهرة، وننشر صور من كواليس المشاهد التى صورها الأبطال فى مدينة الغردقة.

مسلسل "دايمًا عامر" يكتبه أيمن سليم تحت اشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل عودة ثنائية مصطفى شعبان ومجدى والهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله، مسلسل "ملوك الجدعنة" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، أحمد كشك، فرح يوسف، فراس سعيد، بسمة داود، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويعود مجدى الهوارى للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات حيث قدم آخر أعماله مسلسل "الشارع اللى ورانا" بطولة درة، فاروق الفيشاوى، لبلبة، نسرين أمين، نهى عابدين، انجى ابو زيد، هند عبد الحليم، أحمد حاتم، شيرين، أحمد عزمى، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، ودارت أحداثه حول الهلاوس والتخاريف الفاصلة بين الحياة والموت..



لبلبة ومصطفى شعبان فى كواليس مسلسل دايما عامر



لبلبة ومصطفى شعبان



مسلسل دايما عامر