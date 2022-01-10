شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست أحمد صبحى يطرح روايته "أوهام الكهف" بالأسواق ومعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر السيناريست أحمد صبحى، روايته الجديدة "أوهام الكهف" المقرر المشاركة بها في معرض الكتاب بالقاهرة 2022 في دورته الـ53 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث تعد ثالثة أعمال أحمد صبحى الروائية، بعدما أصدر الأولى بعنوان "بردية العشق والخوف" واستوحاها من بردية فرعونية، والثانية "إيجو"، والتي تدور أحداثها حول مرض نفسي ونظر الإنسان إلى نفسيته وما بداخلها.

ومن جانبه، أعرب صبحى عن سعادته بطرح روايته الثالثة "أوهام الكهف" بالأسواق، 26 يناير الجاري، نفس يوم طرحها وهو نفس يوم طرحها بمعرض الكتاب بدورته الحالية لعام 2022، موضحاً أن الرواية تلقي الضوء على فكرة أن الخرافة تسيطر على العقل البشري وتجعله يرى الأشياء والحقائق بمفهوم خاص لدى كل فرد فهو يفسر الظواهر التى تحدث حسب معتقده العقلي.



رواية اوهام الكهف للسيناريست احمد صبحى

وأشار الكاتب أحمد صبحى إلى أنه تربى على هذا المعتقد فهو دائما في حالة من القلق والخوف من تغييره حتى ولو كان بداخله يرفضه لأنه يشعر ان التغيير قد يأتي اليه بغضب أو عقاب شديد من قوى أكبر منه لا يستطيع أن يتحداها فيستسلم للوهم والخرافة خوفا من المجهول.

يشار إلي أن السيناريست أحمد صحبي، عرض له مؤخرا مسلسل "حي السيدة زينب"، بطولة سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر، ريهام سعيد، هايدى رفعت وسامية طرابلسي، مارتينا عادل، وآخرين، وإخراج محمد النقلى.

الجدير بالذكر، أن الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، كتب مجموعة من المسلسلات المصرية من بينها "البيت الكبير، و"السبع بنات"، و"المطلقات"، "تماسيح النيل"، و"رق التوت"، "فتيات صغيرات"، ومسلسل الرسوم المتحركة فطوطة وتيتا مظبوطة"، كما شارك في كتابة سيناريو مسلسل "الزوجة الثانية".