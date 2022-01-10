شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى النجوم.. عبد الرحمن أبو زهرة حالته مستقرة ونجلاء بدر أعراض فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعرض عدد كبير من نجوم الفن والإعلام للإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية آخرهم الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، الذى أصيب بالفيروس منذ 3 أيام ونقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وصرح ابنه أحمد لـ"الخليج 365"، بأن حالته مستقرة، وهو ما أكدة الدكتور أشرف زكى أيضًا نقيب المهن التمثيلية، حيث أوضح أنه يحظى برعاية طبية فائقة، مضيفًا أن النقابة تتابع حالته بشكل مستمر مع الأطباء المتابعين لحالته داخل مستشفى العزل بالعجوزة.

كما انضمت الفنانة نجلاء بدر إلى قائمة النجوم المصابين بفيروس كورونا، حيث كشفت مؤخرًا عبر حسابها على فيس بوك تفاصيل إصابتها، وكتبت نجلاء قائلة: "أول الأعراض المتفق عليها لغاية دلوقتي شكشكة في الزور أو الودن وخمول ونوم كده أنت شرفت كورونا أوميكرون"، وتعد هذه المرة هى الثانية التى تصاب بها بالفيروس خلال أقل من عام، حيث إنها أصيبت بالفيروس يوم 22 فبراير الماضى وتعافت منه بعد شهر تقريبًا.



نجلاء بدر

كما ينضم لقائمة النجوم المصابين بكورونا المخرج الكبير علي بدرخان حيث أصيب بفيروس كورونا، وتم الإعلان عن إصابته خلال توزيع الجوائز بأحد الحفلات التى غاب عنها، كذلك الشاعرة منة عدلي القيعي، والملحن إيهاب عبد الواحد، وقد أصيبا بفيروس كورونا.

ونشرت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام معلنة إصابة ابنتهما "خديجة" بفيروس كورونا، وكتبت زوجة خالد سليم: "خديجة إيجابي كورونا، الحمد لله على كل شيء".



احمد حاتم احمد حاتم

أيضًا كشف الفنان أحمد حاتم عن إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، كما كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت مها الصغير تعليقًا عند السيناريست تامر حبيب وذلك عبر منشوره الذي أعلن فيه إصابته هو الآخر بالفيروس أنها أيضًا أصيبت بالفيروس.

أيمن سلامة

وأعلن السيناريست أيمن سلامة إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد لله.. إيجابى كورونا رغم حصولى على التطعيم جونسون".

عمرو أديب ولميس الحديدى

ومن المصابين بفيروس كورونا أيضًا الإعلامى عمرو أديب هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدى، وكتب أديب عبر تويتر: "أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معانا".