شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى وآسر ياسين من "الثمانية" إلى suits بالعربى فى رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقى الفنانة ريم مصطفى مع الفنان آسر ياسين في مسلسل "suits بالعربى" وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي العالمي الشهير Suits وسيناريو وحوار ورشة محمد أمين راضى وإخراج مريم أحمدى ويشارك في بطولته أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، ومقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

"Suits" مسلسل أمريكى تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

ويأتي تعاون ريم مصطفى مع آسر ياسين للمرة الثانية على التوالي، حيث يقدما مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويخوض به المستشار تركى آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد مدحت.

واعتذرت الفنانة ريم مصطفى مؤخرًا عن المشاركة في بطولة مسلسل "مكتوب عليا" أمام الفنان أكرم حسنى والذي يتم تصويره حالياً، للعرض في شهر رمضان 2022، كما عادت قبل أيام من المملكة العربية السعودية بعد عرض مسرحية "في نص الليل" بموسم الرياض الترفيهى، ويشارك في بطولتها غادة عادل، حسن الرداد، محمد عبد الرحمن "توتا" والعمل مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.