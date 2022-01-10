شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يروج لأغنيته الجديدة" مش حبايب" من ألبومه "ولسه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المطرب رامى جمال، لأحدث أغانيه "مش حبايب" من ألبومه الجديد "ولسه" ونشر رامى جمال، صورة لبوستر الأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلاً: "مش حبايب، قريبًا كلمات محمد أبو نعمة، ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب".





واستقبل رامى جمال، العام الجديد بطرح أغنية بعنوان "الجو جامد"، وهى الأغنية التاسعة من ألبومه "ولسه"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما.

وكان رامى جمال طرح "في غمضة عين" عبر موقع يوتيوب، من كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه "ولسه"، بجانب طرحه عدة أغنيات مثل "لسه الكلام زعلان" من الحانه وكلمات جمال الخولي وتوزيع احمد ابراهيم، وأغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح.

الأغنية الأخرى بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

من الأغاني السابقة التى تم طرحها أغنية "دقيقة واحدة" من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساج وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي.