ليدى جاجا تروج للجرعة الثانية والمعززة من لقاح كورونا بهذه الصورة

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية انتشار فيروس كورونا والنجمة العالمية ليدي جاجا تروج للإجراءات الاحترازية ومن ثم أخذ اللقاح بمجرد التصريح به، لتكشف اليوم ليدي جاجا عن صورة جديدة لها تروج فيها لاتخاذ الجرعة الثانية من اللقاح والجرعة المعززة، حيث ظهرت جاجا في الصورة التي نشرتها من خلال صفحة الانستجرام الخاصة بها وهي تمسك "كمامة" بيدها، وعلقت علي الصورة بـ"لقاح مرتين + معزز.. لا داعي لارتداء قناع هذا المرض المعدي" في إشارة منها للاهتمام بالجرعات والجرعة المعززة .

ليدي جاجا

حقق فيلم House of Gucci إيرادات وصلت إلى 126 مليونًا و716 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 24 نوفمبر من العام الماضى 2021 ببعض من دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم House of Gucci بين 49 مليونًا و262 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و77 مليونا و454 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

فيلم "House of Gucci" من إخراج ريدلي سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وأحداث الفيلم مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة جوتشي، وتمتد أحداث هذا الفيلم على مدى ثلاثة عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل في نهاية المطاف، ويكشف عن معنى الاسم وقيمته، وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة.

فيلم House of Gucci بطولة كل من ليدى جاجا، آدم درايفر، آل باتشينو، جيريمي آيرونز، جاريد ليتو، جاك هيوستن، سلمى حايك، أليكسيا موراي، فنسنت ريوتا، جايتانو برونو، كاميل كوتين.

وعرض فيلم House of Gucci لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.