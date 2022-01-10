شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق على أحمد وقف أمام الزعيم ونور الشريف ويلقى رسالة اليوم العربي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح، الفنان اللبناني رفيق علي أحمد، ليكون صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح، وسوف يلقي رسالته اليوم في "اليونسكو" بالعاصمة الفرنسية باريس واليوم السابع يرصد مسيرة ومشوار هذا الفنان القدير .

رفيق علي أحمد ممثل لبناني قدير، عرف بأدواره المسرحية المتميزة، وله عدد مهم من المسلسلات التلفزيونية، كما حصل على عدد من الجوائز والدروع، وأثبت وجوده على الساحة الفنية منذ بدايته، وهو أكاديمي فقد درس التمثيل والإخراج في الجامعة اللبنانية، أغلب أدواره تميزت أنها معقدة ومركبة، وقد أداها باحترافية عالية، صنف حسب مجلة ليكسبريس الفرنسية كأحد الشخصيات المئة التي تحرك لبنان .

ولد رفيق علي أحمد في 14 إبريل عام 1951 في يحمر الشقيف لبنان، لعائلة مسلمة في جنوب لبنان، وأحب التمثيل منذ طفولته، وسارع لتحقيق حلمه فانتقل إلى بيروت بعمر 25، والتحق بالجامعة اللبنانية اختصاص تمثيل وإخراج على الرغم من معارضة والديه، وتخرج في عام 1981.

بدأ رفيق علي أحمد مسيرته الفنية بعد ثلاثة سنوات من تخرجه في فيلم ليلى والذئاب، ومن ثم في عام 1985، قدم تجربته التأليفية والإخراجية الأولى من خلال فيلم معركة، لقد لاقى الفيلم نجاحًا كبيرًا، ومن ثم بدأ يظهر على الشاشة الكبيرة والصغيرة وبدأ يكسب جمهور كبير.

في عام 1991، ظهر في فيلم "ناجي العلي" أمام النجم المصري نور الشريف والذي يتكلم عن الفنان الفلسطيني ناجي العلي الذي اغتيل في لندن، وفي نفس العام، قدم علي أحمد مسرحية من تأليفه وإخراجه بعنون الجرس، حيث لعب دور الراعي فيها، وقد نال رفيق علي أحمد جائزة أفضل ممثل في مهرجان قرطاج.

وفي عام 1994، قدم المسلسل الوثائقي مع الإنسان، تأليف وليد مؤنس وإخراج وعد علامة ن وفي عام 1996، ومن ثم قدم مسرحية المفتاح مع المخرج ربيع مروة، وفي عام 1998، قام بدور البطولة في مسرحية آخر أيام سقراط، وهي مسرحية غنائية ألفها ولحنها منصور الرحباني، وأخرجها مروان الرحباني، لعب رفيق دور سقراط وكارول سماحة دور تيودورا وهدى حداد دور زوجته كزنتيبي.

في عام 2000، انتخب رفيق كنقيب للفنانين اللبنانيين، وقد حاول العمل لإعادة الاعتبار لمهنة التمثيل وضمان حقوق العاملين في هذا المجال، إلا أنه استقال بعد أن فشل بتحقيق أهدافه، كما قدم دور كليب في مسلسل الزير سالم في عام 2000.

شارك رفيق علي أحمد في عدد مهم المسرحيات، ففي عام 2004، شارك في مسرحية حكم الرعيان، وفي العام التالي في مسرحية جبران والنبي، وفي عام 2007، قام بتأليف وإخراج مسرحية الجرصة، ومن ثم قدم رفيق علي أحمد مسرحية أيام الخيام.

لقد شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية الضخمة والتاريخية ومنها المرابطون والأندلس، ومسلسل الظاهر بيبرس بدور فارس الدين أقطاي في عام 2005، وأبو الطيب المتنبي بدور سيف الدولة الحمداني ، وفي عام 2010، ظهر بدور خالد بن الوليد في المسلسل التاريخي القعقاع بن عمرو التميمي، كما ظهر في مسرحية سيلينا.

رفيق علي أحمد هو ابن المسرح وله مشاركات رائعة مثل " آخر أيام سقراط " و" جبران والنبي" ، بالإضافة لعدد من المسلسلات والأفلام ، وكان ضيف شرف في فيلم " زهايمر" مع عادل إمام، وشارك البطولة في فيلم الخوافي والقوادم في نصرة الإسلام بدور العباس، مع الممثل باسم ياخور بدور حمزة، والفيلم من إخراج سيف شيخ نجيب.

في عام 2011، ظهر في دور جرجي فغالي والد صباح، ومن ثم ظهر في مسلسلات تلفزيونية ففي عام 2013، ظهر في مسلسل المصري " نكدب لو قلنا ما منحبش " امام النجمة يسرا وفي المسلسل المصري اللبناني جذور، وفي عام 2014 في مسلس الإخوة بدور رياض.

في عام 2015، ظهر في مسلسل العراب بدور رشيد، وفي العام التالي بدور العقيد حليم سيف في مسلسل أحمر، وفي عام 2017، ظهر في مسلسل قناديل العشاق،

وفي عام 2018، ظهر في مسلسل الهيبة العودة، وفي عام 2019 في دور غانم الغانم في خمسة ونص، وجسد شخصية محمد الفاتح في مسلسل ممالك النار حيث ظهر كضيف شرف ، وكان آخر أعماله مسلسل " عروس بيروت ج 2" لعام 2020. ومسلسل " فتح الأندلس " لعام 2021 ، نال رفيق علي أحمد على عدد من الجوائز والدروع منها جائزة الموريكس دور عام 2004، وجائزة الأرزة الذهبية.