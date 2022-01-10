عمر صباغ يسيطر على السوق الغنائي.. 9 أغنيات في الصدارة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الموزع الموسيقي عمر صباغ أن يسيطر على السوق الغنائي العربي مع نهاية عام 2020 وبداية العام الحالي 2021 من خلال مجموعة من الأغنيات التي صدرت له وتعاون من خلالها مع نخبة من أهم الفنانين اللبنانيين والعرب.

وصدرت للموزع الموسيقي عمر صباغ 9 أغنيات نجح من خلالها في أن يسيطر على المنافسة بين الإصدارات الفنية العربية، وهي “آه ياني” مع النجم العراقي سيف نبيل، “مرتاح” مع الفنان الكويتي عيسى المرزوق، “غازلني زيادي” مع النجمة اللبنانية يارا، “قلي وينك” مع النجم اللبناني نادر الأتات، “عيش الدني” تتر مسلسل “شتي يا بيروت” مع الفنان الشاب بشار الجواد، “عالسريع” مع النجم السوري ناصيف زيتون، “أنا ما إلي بالحب” مع النجم اللبناني آدم، “نقطة انتهى” مع النجمة اللبنانية نوال الزغبي، و”واقع حالي” مع النجم العراقي نور الزين.

وحققت الأغنيات التسع التي حملت توقيع عمر صباغ موسيقيًا ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، كما تصدرت جميعها المراتب الأولى في سباق الأغنيات الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

عمر صباغ يعتبر من أنجح الموزعين الموسيقيين في الوطن العربي، وحقق خلال سنوات من العمل في مجال التوزيع الموسيقي نجاحات كبيرة مع أهم الفنانين، حتى بات يُرجّح لكل أغنية تحمل توقيعه النجاح قبل صدورها في الأسواق.

وقد يكون “صباغ” صاحب أكبر عدد من الأغنيات الناجحة بين الموزعين الموسيقيين اللبنانيين والعرب. واستطاع أن يحقق هذه المعادلة الصعبة باجتهاد كبير وعمل متواصل بهدف التطوير في مجال الموسيقى وتقديم الأفضل للجمهور في الوطن العربي.