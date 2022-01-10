في 5 أيام.. إيرادات فيلم الجريمة تقترب من 10 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم الجريمة على إيرادات شباك التذاكر، منذ طرحه يوم الأربعاء 5 يناير، في دور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم في يومه الخامس إيرادا بلغ 970 ألفًا و856 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 5 أيام 9 ملايين و395 ألفًا و319 جنيها، ليحتل صدارة إيرادات شباك التذاكر، متفوقا على أفلام "من أجل زيكو"، "الكاهن"، "برا المنهج"، و"ريتسا".

"الجريمة" قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، محمد أبو داوود، نبيل عيسى، محمد جمعة، رياض الخولي، ميرنا نور الدين، إنتاج هشام عبدالخالق.

وأقيم عرضا خاصا للفيلم في سينما جالكسي بكايرو فستيفال سيتي مول، مساء يوم الثلاثاء الماضي 4 يناير، حضره أبطال وصناع العمل.