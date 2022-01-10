الأوبرا تنظم جولة سياحية ورحلة نيلية لفرقة الباليه الملكي الجورجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قرر الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية تنظيم جولة سياحية لفرقة الباليه الملكي القومي الجورجية، احتفاء بها باعتبارها أول فرقة أجنبية تزور الأوبرا في العام الجديد.

تقدم الفرقة عرض نيران جورجيا على المسرح الكبير في 5 حفلات صباحية ومسائية وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 12 يناير والحادية عشرة صباحا والثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 13، 14 يناير .

وقال رئيس الأوبرا إن الجولة لأعضاء الفرقة وعددهم 35 فنانا وتشمل عدة معالم سياحية وتاريخية، منها الأهرامات، القلعة، القاهرة الفاطمية وخان الخليلي بجانب رحلة نيلية، وأضاف أن استضافة الفرق الأجنبية لتقديم عروضها في مصر يأتي تجسيداً لفكرة حوار الحضارات وضمن أهداف دار الأوبرا للإطلاع على ثقافة الآخر من خلال الفنون الجادة التي تعد أحد أهم جسور التواصل بين الشعوب.