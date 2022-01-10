وفاة المخرج الأمريكي ديك كارسون عن عمر 92 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

توفي المخرج الأمريكي ديك كارسون عن عمر يناهز 92 عاما، إثر معاناة من أزمة صحية.

المخرج الراحل ديك كارسون توفي في منزله، بعد أزمة صحية تعرض لها، وهو شقيق الأسطورة التليفزيونية جوني كارسون.

ولد المخرج الراحل واسمه الأصلي ريتشارد تشارلز كارسون في كلاريندا، آيوا، وهو الأصغر بين أخوته.

بدأ ديك كارسون حياته المهنية في راديو نبراسكا، قبل الإنتقال للعمل في المحطات التليفزيونية، وقدم وتولى إخراج برنامج "ذا تونايت شو" لمدة 30 سنة من العام 1962 إلى العام 1992، حاصل على 6 جوائز إيمي.