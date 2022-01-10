شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن وفاة 5 مشاهير في بداية العام: بالراحة علينا شوية يا 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة إلهام شاهين المشاهير الذين فقدهم الوسط الفني والإعلامي والسياسي من بداية الشهر الجاري والعام الجديد، حيث بدأ الأمر بوفاة المطرب أحمد الحجار ثم الفنانة مها أبو عوف، ثم الإعلامي إبراهيم حجازي، ثم المستشارة تهاني الجبالي، وأخيرًا وفاة الإعلامي وائل الإبراشي أمس بعد صراع مع فيروس كورونا.



الهام شاهين



وفيات شهر يناير من المشاهير

ونشرت إلهام شاهين صورة تجمعهم وعلقت عليها من خلال الانستجرام الخاص بها "أخبار حزينة كل يوم.. الله يرحمهم جميعًا.. شخصيات لا تعوض.. بالراحة علينا شوية يا 2022".

وكانت قد علقت الفنانة إلهام شاهين على ظهورها فى أحد الصور دون حجاب أثناء صلاة جنازة مها أبو عوف، قائلة: "إنها كانت ترتدى الطرحة خلال الصلاة لكنها سقطت أثناء الصلاة دون قصد، ورفعتها مرة أخرى".

وأضافت فى تصريح لـ"الخليج 365": "اللى صور صورنى لحظة سقوط الطرحة.. والمفروض مفيش حد يصور ناس بتصلي".

وعن الفنانة الراحلة مها أبو عوف، قالت إلهام شاهين: الله يرحمها إنسانة طيبة جدا ومحبة للحياة وبسيطة.. أعرفها من زمان وأخوها عزت أبو عوف صديقى.. فأنا كنت صديقة العائلة.. ونجتمع فى بيتهم فى شم النسيم".

وتابعت: "شاركت مها أبو عوف زمان فى فيلم مدرسة الحب.. ومكنتش أعرف إنها مريضة سرطان لكن شوفتها خاسة ومفهمتش ليه".