شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها.. 50 سنة إبداع وتألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الإثنين الموافق 10 يناير النجمة سميرة سعيد بعيد ميلادها، ويحتفل معها جمهورها العاشق لفنها وإبداعها بمرور 50 سنة على بداية مشوارها مع الإبداع والتألق والأغانى المميزة حيث إنها بدأت مشوارها الفنّي في العاشرة من عمرها حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتليفزيون المغربي وغنت لأم كلثوم ولفتت إليها جميع الأنظار لما تمتلكه من طاقة صوتيّة.

وفي سنّ العاشرة أصدرت أوّل أغانيها الخاصّة "إلهي" والتي قدمها لها عبد النبي الجيراري أثناء مشاركتها في برنامج مواهب وهذه الأغنية غنتها أيضًا بصوتها فيما بعد الفنانة المغربية لطيفة أمال وسجلت سميرة بعدها أغنية "سبحان الاله" من ألحان عبد السلام عامر والذي غناها بعد ذلك أيضًا الفنان عبد الهادي بالخياط.

ومن ثم شاركت سميرة في مسلسل تليفزيوني قدمه نزار مؤيد العظم من خلال 6 حلقات وتم تصوير المسلسل في استوديوهات عين الشق بالدار البيضاء وقدمت في المسلسل مجموعة أعمال مثل "قيس وليلى" و"شكونا إلى احبابنا" و"قل للمليحة" من خلال مشاركتها في مسلسل "مجالس الفن والأدب" الذي عرض في بداية عام 1969.

و في سنّ الحادية عشر قدمت أغنية بعنوان "رمضان أقبل" من كلمات الشاعر مصطفى بدوي ولحن عبد الحميد بنبراهيم وبعدها كان من المفترض أن تغني أغنية " معجزات ملك " التي لحنها لها عبد النبي الجيراري ولكن بسبب وقوع خلاف بينه وبين الفرقة الموسيقية لم تغنيها سميرة ومن ثم سجلها الفنان محمود الإدريسي بصوته

وفي 16 يناير 1971 أصدرت سميرة سعيد اسطوانة لاغنية بعنوان "لقاء" وهي من كلمات محمد كواش ولحن عبد الله عصامي وهذي الأغنية كانت مفتاح شهرتها خارج وطنها المغرب بحدود الدول المجاورة مثل تونس والجزائر والتي تلقت بعدها دعوات للمشاركة في حفلات غنائية فيها.

سافرت إلى مصر في سنة 1977 وقدمت وقتها الاسطوانة المصرية الأولى لها والتي تحتوي على اغنيتين " الحب اللي أنا عايشاه" و " الدنيا كدة" وتلقت بعدها دعوات للمشاركة في حفلات غنائية على مستوى الوطن العربي مثل دول الخليج " الكويت والإمارات وسلطنة عمان" و سوريا والعراق وغيرهم ، تعاملت منذ ذلك الحين مع أشهر الملحنين والمؤلفين، لقت تشجيع كبير من الفنان عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي،

قدّمت طوال مشوارها الفني 46 ألبوم منها الاسطوانات و500 أغنية، حصدت من خلالها العديد من الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية وBBC International Music Awards،[5] كما منحها الملك محمد السادس "وسام القائد" في احتفالات عيد العرش 2009م. احيت سميرة سعيد حفلات ناجحة في مختلف دول العالم وصوّرت العديد من أغانيها بطريقة الفيديو كليب.