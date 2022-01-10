إنجي علاء تعلن إصابتها بفيروس كورونا: "الموضوع طلع صعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتبت "إيجابي كورونا، يا ريت أي حد اتعامل معايا بشكل مباشر آخر كام يوم وظهرت عليه أعراض يعمل تحليل" وأضافت: "ربنا يحفظكم جميعا من كل سوء ودعواتكم ليا بالشفاء الموضوع طلع صعب وربنا يعديها على خير."

يذكر أن آخر أعمال إنجي علاء مسلسل "كوفيد-25" الذي عرض شهر رمضان 2021، من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبدالوهاب وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي، أما أخر أعمالها الأدبية رواية الأشقر مروان.