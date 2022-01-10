شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم بيل مورى الجديد The French Dispatch يحقق 43 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The French Dispatch إلى 43 مليونًا و27 آلاف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 أكتوبر من العام الماضى 2021، وهو من إنتاج Searchlight Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم The French Dispatch بين 16 مليونًا و25 آلاف دولار فى شباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية، و27 مليونا وألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

فيلم The French Dispatch يدور فى إطار كوميديا ودراما ورومانسية، حول مجموعة من الصحفيين الذين يعملون في مقر جريدة أمريكية تقع في مدينة فرنسية خيالية خلال القرن العشرين، وهو ما يبعث للحياة مجموعة من القصص المنشورة فيها، وهو من إخراج ويس أندرسون.

فيلم The French Dispatch من بطولة بيل موراي وليا سيدو وسيرشا رونان وويليم دافو وأدريان برودي وبينيشيو ديل تورو.

وكان قد واستقبل جمهور مهرجان كان العرض الخاص لـ فيلم ،The French Dispatch الذى يخرجه الأمريكى ويس أندرسون، بحفاوة كبيرة، وتصفيق دام لمدة 9 دقائق عقب عرضه بحسب موقع "فاريتى"، فيما حضر العديد من النجوم العرض العالمى الأول لفيلم The French Dispatch، الذى دام عرضه لمدة ساعتين ونال أبطاله أطول مدة تصفيق في مهرجان كان السينمائى، حتى الآن.

كما يطرح فيلم Nightmare Alley بداية من يوم 17 ديسمبر المقبل، بـ دور العرض المختلفة حول العالم، ومن إنتاج شركة Searchlight Pictures، وتدور أحداث فيلم Nightmare Alley في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعاون شاب محتال طموح يمتلك القدرة على التلاعب بالناس بذكائه ولبقاته في الحديث يدعي كارني، ويجسده برادلي كوبر، مع طبيبة نفسية وتجسدها كيت بلانشيت، حيث يخوض الثنائي مغامرة خطيرة من النصب والخداع.

فيلم الدراما الجديد Nightmare Alley، من بطولة برادلي كوبر، وكيت بلانشيت، وروني مارا و بول أندرسون، وويليم دافو ورون بيرلمان وتوني كوليت.