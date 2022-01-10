سمية الخشاب: "مبسوطة إني أول فنانة أدعم مُدرسة المنصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة سمية الخشاب، عن سعادتها بعد دعمها كأول فنانة مع معُلمة المنصورة، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص على مركب نيلي في رحلة للمعلمين.

وكتبت الفنانة سمية الخشاب تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "مبسوطة إنه في تعاطف مع مدرسة المنصورة، ومبسوطة إني كنت أول فنانة أدعمها ومبسوطة أكتر أننا بنتغير للأحسن".

وقررت وزارة التربية والتعليم إعادة معلمة المنصورة لعملها السابق بشكل رسمي.

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".