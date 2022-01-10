بشعر أبيض.. أحدث ظهور لـ محمد إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد إمام، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر "إمام" في الصورة بشعر أبيض، من أحدث ظهور له، وعلّق: "الغزالة رايقة، ما الناس الحلوة سايقة".

"الغزالة رايقة" أغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وغناء النجم كريم محمود عبدالعزيز، والطفل محمد أسامة.

الأغنية حققت نحو 30 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب" يوم 23 ديسمبر الماضي، وذلك للدعاية لفيلم "من أجل زيكو"، الذي طُرح في دور العرض يوم 5 يناير الجاري.