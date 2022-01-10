شاهد.. مفيد فوزي يوبخ ياسمين عز على الهواء بسبب عدم وقوفها للترحيب به!

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يناير 2022 06:50 صباحاً - حل الإ​علامي المصري القدير ​مفيد فوزي، ضيفًا على برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، والذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز.

وقد احرج مفيد فوزي مذيعة البرنامج حيث قام بتوبيخها على الهواء في بداية الحلقة بسبب عدم وقوفها للترحب به.

وقبل بدء الحوار، وجه مفيد فوزي التحية للمذيعة ياسمين، وقال: “أشكرك على الترحيب ولي ملاحظة، بس تتقبليها، لما دخلت الاستديو كان ينبغي تقفي للترحاب بي، ليس لأني ذلك الاسم الكبير ولا صاحب الشهرة، ولكن لأني من آباء المهنة، ولكن يغفر لكِ صغرك وهدوؤك ولبسك الملائكي، قولت معلش يغفر لها لأنها شابة من نونو المقدمات، ويغفر لها هدوؤها، وإنما التقينا لقاء الغرباء لو أنتي قدمتي خطوتين كنت سأصبح أكثر سعادة”.

بدورها ردت ياسمين عز قائلة: “حاولت الاتصال بك أمس عدة مرات للتقرب منك قبل الحلقة، ولكن أبلغوني أنك نائم، وأرسلت رسالة خاصة لك على الواتس آب ولكن لم تجب، أما عن سبب عدم وقوفي للترحاب بك السماعات والأجهزة الموصلة للصوت أعاقتني من الوقوف للترحاب بك، أنا في 3 ميكروفونات ورايا، ولك مني كل الترحيب، ليرد مفيد فوزي عليها قائلًا: “يُقبل العذر.. براءة”.