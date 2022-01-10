شكرا لقرائتكم خبر عن West Side Story لـ أنسل إلجورت يحقق 49 مليون دولار بـ شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات الفيلم الموسيقى West Side Story إلى 49 مليونًا و474 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 10 ديسمبر من العام الماضى 2021.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 31 ملايين و120 ألف بـ شباك التذاكر الأمريكي، و18 مليونًا و353 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، العمل من إنتاج شركة 20TH Century.

فيلم West Side Story مقتبس من الفيلم الموسيقي الذى طرح عام 1957، حيث يستكشف West Side Story الحب الممنوع والتنافس بين جيتس وأسماك القرش، وهما عصابات شوارع مراهقة من خلفيات عرقية مختلفة.

ويقوم ببطولة فيلم الموسيقى West Side Story كل من أنسل إلجورت، راشيل زيجلر، أريانا ديبوس، ديفيد الفاريز، ريتا مورينو، بريان دارسى جيمس، كوري ستول، مايك فيست، جوش أندريس ريفيرا، العمل من إخراج ستيفن سبيلبرج، ومن تأليف توني كوشنر، عن رواية الكاتب آرثر لورنتس التي تحمل نفس الاسم.

كما أعلنت شركتا Universal و Amblin بدء العمل على فيلم عن حياة المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، الذى سيطرح تحت اسم The Fablemans، ومن المقرر أن يعرض في دور العرض في 23 نوفمبر من العام المقبل 2022، وسيقوم سبيلبرج بإخراج العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".

يدور الفيلم بشكل مباشر حول سنوات تكوين سبيلبرج وعلاقته بوالديه، ويقوم ببطولة العمل كل من ميشيل ويليامز وسيث روجن وبول دانو وجابرييل لابيل.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يتم الاحتفاظ بتفاصيل السيناريو طي الكتمان، لكن ويليامز ستلعب دور شخصية مستوحاة من والدة سبيلبرج الحقيقة، وسيلعب دانو دور والده، على ان يلعب روجن دور عمه.

كما شارك المخرج الشهير سبيلبرج في كتابة السيناريو إلى جانب توني كوشنر، على أن يقوم كل من سبيلبرج وكوشنر وكريستي ماكوسكو كريجر بالإنتاج.