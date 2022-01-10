ياسمين صبري أنيقة وهند صبري بـ"الأبيض".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الكافيهات.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بالأبيض.

أروى

نشرت المطربة اليمنية أروى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "الجيم".

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء عودتها من باريس إلى مصر.

ليلى زاهر

نشرت الفنانة ليلى زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.