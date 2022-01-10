محمد صبحي ناعيا وائل الإبراشي: سأفتقدك كثيراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعى الفنان محمد صبحي، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي وافته المنية مساء الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب صبحي، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، ببالغ الحزن والأسى أنعي صديقي العزيز والغالي علي قلبي الإعلامي وائل الإبراشي.. سأفتقدك كثيراً.. أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأن يلهم أسرتك وأهلك ومحبينك الصبر والسلوان".

وتوفى الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام.

وتوفى الإبراشي عن عمر ناهز الـ58 سنة، بعد فترة طويلة قضاها في مجال الإعلام المقروء والمرئي.