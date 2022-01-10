فن ومشاهير

"الإعلامي الكبير والصديق العزيز".. يسرا تنعى وائل الإبراشي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت النجمة الكبيرة يسرا، الإعلامي الكبير وائل الإبراشي الذي وافته المنية، اليوم الأحد.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في وفاة الإعلامي الكبير والصديق العزيز وائل الإبراشي.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسكينة والسلوان".

وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي، اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس المستجد قبل أكثر من عام.

الإبراشي توفي عن عمر ناهز الـ58 سنة، بعد فترة طويلة قضاها في مجال الإعلام المقروء والمرئي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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