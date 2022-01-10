شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان فاتن حمامة السينمائى يقام فى لندن 20 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام مهرجان فاتن حمامة السينمائى، فى لندن يوم 20 يناير الجارى ويعتبر أول مهرجان سينمائي مصرى يقام في باريس ولندن، ويعقد المهرجان مرتين سنويًا بدءًا من عام 2022 الحالى.



مهرجان فاتن حمامة السينمائى

يذكر أن مهرجان فاتن حمامة السينمائي، انطلقت أولى دوراته عام 2015، تحت اسم مهرجان المنصورة للأفلام القصيرة قبل أن يتحول اسمه إلى "فاتن حمامة السينمائي" تخليدا لذكرى الفنانة الراحلة.

كانت فاتن حمامة حالة مهمة، وبطلة لأهم الأفلام المصرية، وحققت مكانة مهمة فى تاريخ الفن، بدأت ممارسة العمل فى السينما منذ كانت طفلة صغيرة فى فيلم يوم سعيد مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

كانت أمها تعتقد أنها أجمل طفلة فى العالم، ومنذ ولادتها رأت أمها تقرأ الفنجان وتهتم به كثيرا، وشيء غريب كان يحرك أمها ففى كل مسابقة تعلن لملكات جمال الأطفال كانت أم فاتن تحمل طفلتها وتعتقد أنها ستفوز لأنها تراها أجمل فتاة فى العالم، وذات يوم أعلنت مجلة "المصور" عن مسابقة لملكات الأطفال وألبست لأم ابنتها ملابس ممرضة وصورتها، ونشرت المصور صورة لفاتن بين عشرات الصور.

فاتن حمامة لم تكن ممثلة عادية بل نجمة فوق العادة، فالكثير من المجلات الفنية فى مصر والوطن العربى، التى كان لها صدى واسع فى متابعة أخبارها الفنية ورصد تألقها على شاشة السينما.