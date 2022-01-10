شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ونانسي عجرم ونيشان وجورج قرداحي ينعون الإعلامي وائل الإبراشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم اللبنانيين على تقديم واجب العزاء في وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ58 عاما، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا استمر لما يقارب العام، حيث نشرت النجمة اللبنانية إليسا، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، وكتبت: "كل التعازي للشعب المصري والعربي كلو برحيل الإعلامي القدير وائل الابراشي، خبر محزن كتير كتير خاصة بعمر زغير وبعطاء استثنائي، الله يصبّر عائلته ومحبيه".



إليسا

بينما حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على تقديم واجب العزاء ونشرت تغريدة عبر حسابها، وكتبت: "فعلًا خبر وفاة الإعلامي وائل الابراشي صادم وحزين، لروحه الرحمة والسلام، والعزاء لعائلته ومحبيه"، كما حرص الفنان اللبناني نيشان على تقديم واجب العزاء، وكتب قائلاً: "الإعلامي المصري القدير وائل الابراشي في ذمّة الله، خبر مُفجِع، البقاء لله".



نيشان



بوست نانسي عجرم

وقدم الإعلامي اللبناني الكبير جورج قرداحي، واجب العزاء في الراحل الإبراشي، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر "وائل الابراشي وداعاً، الأسرة الاعلامية في مصر والعالم العربي في حداد على رحيل هذا الإنسان المميز، خلُقاً وأدباً وثقافة ووطنية ونقاءً"، وأضاف في تغريدة أخرى قائلاً: "وائل الإبراشي هو من الإعلاميين القلائل، الذين عرفوا كيف يحترمون أنفسهم، ويحترمون ضيوفهم ويحترمون المبادئ المهنية والوطنية والدينية التي تربّوا عليها، سكناك الجنة يا صديقي، بمشيئة الله عز وجل".



بوست جورج قرداحي

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي والذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.