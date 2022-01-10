شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس: وداعا المستشارة المناضلة تهانى الجبالى.. وسلاما لروحك وائل الإبراشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، على تقديم واجب العزاء في وفاة المستشارة تهانى الجبالي والإعلامي وائل الإبراشي، حيث نشرت منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بوست للمستشارة الراحلة، وكتبت: "وداعا للسيدة المستشارة المناضلة النزيهة تهاني الجبالي، الصديقة الغالية التي شرفت بصداقتها عبر سنين طويلة، لا إله إلا الله وحده".



نعي المستشار تهانى الجبالى

كما حرصت الإعلامية إسعاد يونس، تقديم واجب العزاء في الإعلامي وائل الإبراشي الذى رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز الـ58 عاما، وكتبت "وداعا أستاذ وائل الإبراشي، سلاما لروحك".



نعي الإعلامي وائل الابراشي

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي والذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.