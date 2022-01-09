شاهدوا زوج الراحلة مها أبو عوف الذي قُتل في ظروف عامضة.. كان فنان وسيم بشكل لا يصدق!

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 11:57 مساءً - فنانة من أسرة فنّية كبيرة ارستقراطية وتمتعت بشعبية كبيرة في الوسط الفني، كما أن أعمالها الفنية لها بصمة مميزة على مدار 4 عقود، إنها الفنانة الكبيرة مها أبو عوف شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف الذي رحل عن عالمنا قبل 30 شهر

رحلت عن عالمنا الفنانة مها أبو عوف بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض، أُسدلت ستائره بالرحيل لتنتهى مسيرة الفنانة مها أبو عوف بعد رحلة فنية تجاوزت 4 عقود، وبعد 30 شهرًا على رحيل شقيقها الفنان عزت أبو عوف فى يوليو 2019.

في حياة الفنانة الراحلة مها أبو عوف محطات إنسانية مؤثرة حملت ثلاث منها أسماء أشخاص أعزاء عليها، أحدهم فقدته قبل سنوات عديدة في ريعان الشباب، والثاني كافحت حتى يصل إلى الدنيا، والثالث رحل قبل عامين ونصف العام ولم تصدق رحيله، هذه الأسماء هي عمر، وشريف، وعزت.

“كان قمر”.. مها أبو عوف وعمر خورشيد

تزوجت الراحلة 3 مرات، الأولى من عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد، وتزوجت بعده وأنجبت ابنها الوحيد، ثم انفصلت عن والد ابنها وتزوجت المرة الثالثة والأخيرة.

تحدثت مها أبو عوف في العديد من اللقاءات الإعلامية عن زوجها الأول عمر خورشيد، وكشفت خلال أحد هذه اللقاءات عن معارضة شقيقها الشديدة لزواجهما، رغم الصداقة القوية التي ربطتهما، وذلك بسبب فارق السن.

وتصف مها أبو عوف زوجها الأول قائلة: “كان قمر، راجل يعني عمر خورشيد ومن جميع النواحي. د مه خفيف وبيحب الحياة جدا، وعمرنا ما بطلنا ضحك.”

وتتذكر الفنانة الراحلة أنها أصـيبت بصدمة شديدة عندما تلقت خبر رحيله وهي حامل، وكان عمره في ذلك الوقت 38 سنة، فتوقفت عن العمل ولم تستأنف نشاطها إلا بعد إلحاح شديد من شقيقها، وسافرت مع فرقة الـ “فور إم” بعدها إلى تونس في جولة فنّية استمرت عدة أشهر.

عقب رحيل عمر خورشيد في أكتوبر 2020، تجدد الحديث عن خـلافات حول الميراث بينهما، وهو ما علّقت عليه مها أبو عوف طالبة من مطلقي الشـائعات الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، بدلا من الحديث عن هذه الخـلافات.

وأوضحت الفنانة مها أبو عوف أنها وجدت نفسها بعد رحيل عمر خورشيد حارسة على التركة بحكم محكمة، إلى أن تنتهي إجراءات إعلام الوراثة التي كان بها بعض المشاكل، وتولى الموضوع والدها الراحل.

ورغم مرور العديد من السنوات، أكدت مها أبو عوف حتى وقت قريب أنها على يقين من أن رحيل عمر خورشيد لم تكن طبيعية، ولم تكن ناتجة عن تهشم زجاج سيارته في حادث، لأن المعاينة أظهرت قطعًا في الناحية اليسرى من رقبة الراحل لا يمكن أن يكون بسبب الحادث.

من هي مها أبو عوف؟

مها أبو عوف هي شقيقة الفنان عزت أبو عـوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة «الفور إم» في نهاية السبعينيات وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وبالتوازي مع انطلاقها في عالم الغناء، قدمها المخرج حسن الإمام في دور صغير بفيلم (لا تظلموا النساء) أمام حسين الإمام وهناء ثروت وتحية كاريوكا وسعيد صالح.

وتوالت بعد ذلك أعمالها السينمائية ومنها (أنا لا أكذب ولكني أتجمل) و(ممنوع للطلبة) و(الخط الساخن) و(في الصيف الحب جنون) و(أحلى الأوقات) و(معلش إحنا بنتبهدل) و(أمير البحار) و(غش الزوجية).

وفي الدراما التلفزيونية قدمت مسلسلات (الحساب) و(الرجل الآخر) و(الخواجة عبد القادر) و(ساحرة الجنوب) و(أرض جو)، إضافة إلى “الست كوم” الشهير (راجل وست ستات) مع أشرف عبد الباقي ولقاء الخميسي.

يُذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبوعوف كان من خلال مسلسل «الحرير المخملي»، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف

مها المولودة في 28 نوفمبر 1959 أصـبت مؤخرا بالتهاب رئوى حاد وظلت فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إلى أن غادرت عالمنا في الساعات المبكرة من صباح اليوم الموافق 6 يناير 2022 عن عمر يناهز الـ65 عامًا.

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