أحمد السقا: دي الحاجة الغلط اللي بعملها وعارف إنها غلط وبستمتع بيها ومش عارف أبطلها!

كتب امير فتحي في الأحد 9 يناير 2022 11:57 مساءً - حلّ الفنان أحمد السقا ضيفًا في أولى حلقات برنامج «حبر سري» المذاع على قناة القاهرة والناس وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، وخلال الحلقة المكونة من جزئين تحدث الفنان المصري عن تفاصيل من حياته الشخصية والمهنية.

وكشف أحمد السقا، عند سؤاله عن ماهية الخطأ الذي يفعله ويعلم أنه خطاْ، فأجاب أنه يتعلق برياضة الفروسية، حيث قال أنه أصبح مؤخرًا لا يلتزم بالحواجز المقننة للقفزة الواحدة، ويقفز بالخيل لأرتفاعات عالية جدًا مما يشكل خطرًا كبيرًا عليه ولكنه يستمتع بذلك.

وكان السقا قد اوضح في لقاء آخر أجراه في الأيام القليلة الماضية، أنه تعلم الكثير من الخيول، أهم صفه تعملها منه “النبل”، فالخيل والفروسية بشكل عام تعمل الإنسان “النبل”، مؤكد أنه يستمتع بركوب الخيل وهي من أسعد لحظات حياته.

أحمد السقا يرد على أزمته مع مها أحمد: «أمي اللي مجوزاها»

وخلال اللقاء تحدث الفنان أحمد السقـا عن الانتقادات التي تلقاها من الفنانة مها أحمد حول مسلسله «نسل الأغراب»، منذ أشهر، لافتًا إلى أنه لم يدفع والدته وشقيقته للرد عليها والدفاع عنه حتى لا يضطر إلى الرد ويظل صامتًا.

حيث قال: «ماشي يا ستي كنا بنخدّم على مي عُمر عشان تتنجم، حقها تقول كده دي حرية شخصية، مجدي كامل ومها أحمد عشرة عمر، حاولت أكلم مجدي كامل ومها أحمد بعدها لكن لم يردوا على مكالماتي».

وتابع: «أنا عارف الواحد في لحظة عصبية يخطئ أو يكون عنده زلة لسان.. وكلنا بنخطئ، ممكن عندها وجهة نظر صح إحنا مش شايفينها لا أنا ولا أمير».

وحول حقيقة شعوره بالندم من المشاركة في بطولة مسلسل «نسل الأغراب»: «لا لم أندم على نسل الأغراب.. الجدل حدث في الحلقة الـ29 أي في النهاية، إن الله غفور رحيم.. لكن أمير لعب دور من أعظم أدواره وأنا اجتهدت ولعبت لأول مرة دور الشرير، وآراء الناس والجمهور تحترم».

وردا على سؤال حول قيامه بجعل عائلته ترد على مها أحمد خلال أزمة تصريحاتها، قال السقا: «لا ماخلتش حد يهاجم حد.. اللي مربي مها ومجدي كامل أمي، وهي اللي مجوزاهم.. واللي بيني وبينهم كتير، وعمرنا ما هنخسر بعض».

أحمد السقا عن حقيقة دخول ابنه «ياسين» التمثيل بالواسطة في «أحمس»: «يمثل معايا ليه؟»

كما قرر الفنان أحمد السقا الرد على شائعة تشير إلى مساعدة إبنه الأكبر ياسين السقا في المشاركة بالتمثيل في مسلسل «أحمس»، رمضان 2021 الماضي، ليعمل الشاب بالواسطة.

حيث أجاب السقا على سؤال مقدمة البرنامج حين قالت «أحمد السقا جامل ياسين ابنه ودفعه للتمثيل في مسلسل (أحمس) بالواسطة»، ليرد السقا على تلك المعلومات: «ما حصلش أول يوم تصوير أنا عرفت أن هيمثل في الفيلم وقالي أنه عمل تجربة أداء ونجح فيها».

وتابع: «عندِك الشركة المنتجة وزميلي الفنان عمرو يوسف أسأليهم.. وياسين يمثل معايا ليه؟، لما يخلص دراسته ويشق طريقه بمعرفته، لو ربنا أداني العمر ممكن تشوفينا نمثل مع بعض وهو موهوب جدًا وشايف أنه عنده عين إخراجية أكثر من أي حاجه لكن هو بيحب التمثيل والإخراج وبيدرس التمثيل والإخراج».

فيما تلقّى سؤال من المذيعة: «مش نفسك تجوزه وتفرح بيه؟.. أنت اتجوزت بدري»، ويجيبها: «ياريت لو ربنا كرمه وأتجوز صغير جميل لكن يخلص دراسته والجيش الأول».

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