شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم ضعيف لـ فيلم The King's Man بعد طرحه بـ دور العرض حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الدراما والأكشن الجديد The King's Man على تقييم وصل إلى 42% من قبل 154 ناقدًا عالميًا، و80% من قبل أكثر من 100 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes.

فيلم الدراما والأكشن The King's Man، من إنتاج شركة 20TH Century، وطرح فيلم The King's Man من يوم 22 ديسمبر من العام الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم، وذلك بعد تأجيل العمل لأكثر من مرة، بسبب عدم الانتهاء من المونتاج والتصوير، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتدور أحداث فيلم الدراما والأكشن The King's Man حول مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية التي تتجمع للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، ويجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم.

فيلم The King's Man من اخراج ماثيو فون، وبطولة جيما ارترتون، ماثيو جود، آرون تايلور جونسون، رالف فاينز، ستانلي توتشي، دانيال برول، ، ريس إيفانز، هاريس ديكنسون، ديمون هونسو، توم هولاند والذي يلعب حاليا بطولة فيلم Uncharted، مع مارك ويلبرج وهو الفيلم الذي تم تأجيل طرحه عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الماضى 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو18 فبراير من العام الجارى 2022.

الفيلم الجديد Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.