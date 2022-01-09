شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور ينعى وائل الإبراشي: الراجل النبيل الشهم الأخ العزيز أستاذى فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإعلامي شريف مدكور، على تقديم واجب العزاء في وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذى توفي منذ ساعات قليلة عن عمر يناهز الـ58 عاماً بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث نشر صورة للراحل عبر حسابه وكتب "الراجل النبيل الشهم الاخ العزيز استاذي ان شاء الله في الجنة، وجع قلب".

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي و الذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية و شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.