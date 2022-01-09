شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة تنعي وائل الإبراشي: هتوحشنا طلتك يا صديقي الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شهيرة، على تقديم واجب العزاء في وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذى توفي منذ ساعات قليلة عن عمر يناهز الـ58 عاماً بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: والله ما عارفة أقول أيه ولا حول ولا قوة إلا بالله هتوحشنا يا وائل وهتوحشنا طلتك يا صديقي الجميل بس أنت قلت إنك راجع لكن بدعيلك أن يكون رجوعك إلى الله خير من الدنيا وما فيها تعازي للأسرة ولكل محبيك ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويجعل قبرك روضة وريحان يا رب البقاء لله".



بوست النجمة شهيرة

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن و الأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي والذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية و شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.