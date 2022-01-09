شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ناعيه الإعلامي وائل الإبراشي: تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة يسرا، على تقديم واجب العزاء في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذى توفي منذ قليل عن عمر يناهز الـ 58 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لما يقارب العام، حيث نشرت يسرا صورة للراحل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في وفاة الإعلامي الكبير والصديق العزيز وائل الإبراشي، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الكريمة جميل الصبر والسكينة والسلوان".



نعي النجمة يسرا

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن و الأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي والذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.