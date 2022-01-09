شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد وهانى شاكر ونشوى مصطفى ينعون الإعلامي وائل الإبراشي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على تقديم واجب العزاء في الإعلامي وائل الإبراشي، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر يناهز الـ58 عاما، حيث نشرت النجمة نبيلة عبيد بوست نعيا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "خبر مؤسف وحزين، البقاء لله الإعلامي الصديق والعزيز وائل الإبراشي وداعا، خالص العزاء لأسرته وجميع محبيه".



نبيلة عبيد

بينما حرص النجم هانى شاكر، على تقديم واجب العزاء ونشر بوست عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "البقاء لله وفاة الصديق العزيز والإعلامي الكبير وائل الإبراشي، أدعوا الله ان يتغمده ويغفر له ويجعل مثواه الجنة"، كما حرصت الفنانة نشوى مصطفى على تقديم النعي ببوست عبر حسابه وكتبت "ألف سلامة يا أستاذ يا غالى، ألف سلامة، وفى الجنة ونعيمها".



هانى شاكر



نشوى مصطفى

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي والذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية و شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.