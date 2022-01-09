شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان الحصرى ناعيه وائل الإبراشي: كلمته من كام يوم وقالى راجع قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الإعلامية إيمان الحصرى، على تقديم واجب العزاء في وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض استمر لما يقارب العام، عن عمر يناهز الـ58 عاماً، حيث نشرت صورة للراحل عبر حسابها بموقع فيس بوك، وكتبت: "كنت لسه بكلمه من أيام وقالي إنه بقي كويس جدا وخرج للبيت وإنه اتبسط أوي واعتبرها بشرة خير لما شافني على الشاشة تاني، وأنه هو كمان راجع قريب إن شاء الله، صدمة كبيرة، سبحان الله، الله يرحمك يا رب".



بوست ايمان الحصرى

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي والذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.