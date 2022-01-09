شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان تنعي وائل الإبراشي: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجل مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شيريهان، على تقديم واجب العزاء في وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لما يقارب عام، حيث نشرت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، وكتبت: "إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الراحل الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الإبراشي داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".



نعي شيريهان

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الإبراشي، والذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.