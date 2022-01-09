شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب يخته الملوث للبيئة.. اتهامات لـ ليوناردو دى كابريو ووصفه بالمنافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هجوم شديد يتعرض له الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو مؤخرًا، وذلك بعد ظهوره خلال رحلة على متن يخت ضخم يمتلكه من فترة ويبلغ سعره حوالى 110 ملايين جنيه إسترلينى، وذلك نظرًا لأن يخت الممثل الشهير الذى عُرف عنه الدفاع عن البيئة دائمًا، يسبب أضرار بيئية جسيمة مثلما ذكر تقرير موقع الديلى ميل.

التقرير ذكر أن اليخت الضخم ينتج قدرًا من الكربون عن طريق الإبحار لمسافة سبعة أميال فقط مثل متوسط ​​إنتاج السيارة في غضون عام، وهو ما يسبب أضرار بيئية جسيمة، تتعارض مع ما ينادى به ليوناردو دائمًا، وهو الأمر الذى سبب حالة كبيرة من الهجوم على ليوناردو إذ صار يعتبره البعض بمثابة ذو وجهين ومنافق، من خلال وجه ينادي بأمور فى حين حقيقته تتنافى مع كل ما ينادى به.



يخت ليوناردو

وآخر أعمال ليوناردو دى كابريو هو فيلم Don't Look Up الذى يجذر من كوارث بيئية مجتملة، وحصل على تقييم وصل إلى 55% من قبل 227 ناقد عالمى، و 77% من قبل أكثر من 100 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes ، وذلك بعد طرح العمل في 24 ديسمبر الماضى على منصة نيتفلكس .

Don't Look Up، قام ببطولته مجموعة من الفنانين العالميين، منهم ليوناردو دى كابريو، وجينيفر لورانس، وغيرهم، ووصلت مدته إلى ساعتين و 25 دقيقة.