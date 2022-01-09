شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى ناعية الإعلامى وائل الإبراشي: واحد من أهم نجوم الصحافة والإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الإعلامية منى الشاذلى، على تقديم واجب العزاء في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث نشرت بوست عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "إنا لله وإنا اليه راجعون، بمنتهى الحزن والأسى أودع الصديق والزميل العزيز والصحفي الكبير وائل الابراشي، صاحب التجربة الصحفية والتلفزيونية الكبيرة، واحد من أهم نجوم الصحافة والاعلام، وداعا يا وائل، إنا لله وإنا اليه راجعون".



مني الشاذلى

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن و الأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي و الذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية و شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.