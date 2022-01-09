شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب ناعيًا الإعلامي وائل الإبراشي: كان أستاذًا ومتميزا وله بصمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على تقديم واجب العزاء في الإعلامي وائل الإبراشي، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر يناهز الـ58 عاما، حيث قدم الإعلامي عمرو أديب واجب العزاء وكتب: "هزنى خبر وفاه وائل الإبراشي، دائمًا كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء لم أتوقع أبدًا أن ينتهى فجأة كده، كان أستاذ ومتميز وله بصمات وحلقات مهمة، محدش كبير على الموت لكن وائل فعلاً أصابني بحاله ذهول كامل، الله يرحمه ويصبر أهله وأصحابه يا رب".



بوست عمرو إديب

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن و الأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي و الذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية و شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.