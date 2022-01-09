شريهان تنعى وائل الإبراشي بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة شريهان، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل منذ قليل، متأثرًا إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت شريهان، عبر حسابها بموقع "تويتر": "إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الراحل الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الإبراشي داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون ".

وتوفى الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام.

وتوفى الإبراشي عن عمر ناهز الـ58 سنة، بعد فترة طويلة قضاها في مجال الإعلام المقروء والمرئي.