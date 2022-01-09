"مفاجأة صادمة".. صلاح عبد الله يكشف ما قالته له زوجة وائل الإبراشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان صلاح عبدالله، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل مساء اليوم الأحد، متأثرًا إصابته بفيروس كورونا.

ونشر عبدالله صورة تجمعهما، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "وائل الإبراشي، ومفاجأة أخرى صادمة وحزينة، وليه صادمة رغم طول فترة مرضه؟ لأني في آخر تواصل مع الفاضلة حرمه في نهاية العام الراحل للإطمئنان عليه قالتلي الحمدلله وائل بقى كويس جداً، ولكنه يا حبيبي يا وائل الموعد الذي لا مفر منه، والحمدلله دائماً في كل حال ولا نملك الآن إلا الدعاء".

وأضاف: "يارب اجعل معاناته في ميزان حسناته واغفرله وإرحمه واجعله من أهل الجنة بعفوك ولطفك وكرمك يا قادر يا كريم يا رحيم يا الله، وهوِّن علينا مفاجآت هذا العام يارب.. يارب يارب".

وتوفى الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام.

وتوفى الإبراشي عن عمر ناهز الـ58 سنة، بعد فترة طويلة قضاها في مجال الإعلام المقروء والمرئي.