رمضان 2022.. ريهام حجاج وجمال العدل وسامح عبد العزيز في كواليس "يوتيرن" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

بدأت النجمة ريهام حجاج، تصوير مشاهدها في مسلسلها الدرامي الجديد "يوتيرن"، داخل إحدى الفيلات بمدينة السادس من أكتوبر.

وظهرت ريهام، خلال كواليس التصوير، برفقة المنتج جمال العدل، والمخرج سامح عبد العزيز، والتقطت صورا مع فريق عمل المسلسل.

مسلسل "يوتيرن" يشارك في بطولته الفنان الكبير توفيق عبدالحميد الذي يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما.

كما يشارك في بطولة العمل أيضا كل من عبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي ومحمد كيلاني وصفاء الطوخي وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، ومن تأليف الكاتب أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج جمال العدل.