إبراهيم خان.. قصة هروبه من "كتب كتاب" صباح ورشدي أباظة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

صداقة الفنان الراحل إبراهيم خان والفنان رشدي أباظة لم تمنعه من الهروب ليلة عقد قران صديقه والفنانة صباح، وزواجه من الفنانة سهير رمزي واحدة من أبرز المعلومات المتداولة من الفنان السوداني الشهير.

ومع حلول الذكرى الـ15 لرحيل الفنان إبراهيم خان، إذ رحل في مثل هذا اليوم 9 يناير عام 2007، نكشف تفاصيل ما حدث.

ليلة عقد قران صباح ورشدي أباظة

عام 1968 عقب مشاركة الفنان الراحل إبراهيم خان في بطولة فيلم "إيدك من مراتي"، مع صديقه الفنان رشدي أباظة، والفنانة صباح، أصر على مغادرة بيروت سريعا، والعودة إلى القاهرة.

الفنان إبراهيم خان خلال ظهوره مع الفنان سمير صبري، في برنامج "هذا المساء"، تحدث عن الواقعة، وقال: "بعد تصوير الفيلم، كان من المقرر كتب الكتاب بين الفنان رشدي أباظة، والفنانة صباح، وسارعت بالعودة إلى القاهرة حتى لا أحضره".

وحول سبب ذلك؛ قال إبراهيم خان: "خفت من زوجته سامية جمال".

من هو إبراهيم خان؟

الفنان إبراهيم خان مولود لأب سوداني وأم مصرية في 12 أغسطس 1936، عمل في بدايته بإذاعة ركن السودان، إلى أن قابل أحد المنتجين بالصدفة، والذي أقنعه بإمكانية عمله ممثلاُ، وأتى إلى مصر عام 1954، وقام باستكمال دراسته الفنية حيث تخرج عام 1961 من معهد الفنون المسرحية، وخلال فترة دراسته في القاهرة شارك بعدد من الأعمال، حيث كانت أول أعماله فيلم "القلب له أحكام" عام 1956.

توالت بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، وشارك أيضاً في عدد من الأفلام في لبنان وإيران وتركيا، من أبرز أعماله "غروب وشروق، سري جداً، رأفت الهجان"، وتوفي في 9 يناير عام 2007، إثر معاناته من تليف في الكبد والرئة.