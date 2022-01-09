تنشر محادثة بينهما.. نادية مصطفى تنعى وائل الإبراشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة نادية مصطفى، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل مساء اليوم الأحد، متأثرًا إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت نادية صورة لمحادثة بينهما على برنامج "واتس أب"، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "كنت فاكرة إن الخبر إشاعة، هو قالي إنه بقى كويس، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يجعل معاناته في مرضه في ميزان حسناته ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وكل حبايبه يارب، نسألكم الدعاء والفاتحة أثابكم الله".

وتوفى الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام.

وتوفى الإبراشي عن عمر ناهز الـ58 سنة، بعد فترة طويلة قضاها في مجال الإعلام المقروء والمرئي.