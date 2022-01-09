شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يكشف موقفه من تقديم جزء ثان من فيلم "بنك الحظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد ممدوح فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه تم اتخاذ قرار تقديم جزء ثان من فيلم "بنك الحظ" ولكن لم تنفذ أى خطوات لتحقيقه حاليًا، مشيرًا أنه يتمنى تقديمه لأنه من أقرب الأفلام إلى قلبه والذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء طرح الجزء الأول منه .

ويعرض للفنان محمد ممدوح حاليا فى السينمات فيلم "أبو صدام" وذلك بعدما شارك فى عرضه العالمى الأول فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى، وحصد الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل.

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور والفيلم سيتم عرضه قريبا بجميع دور العرض بمصر والدول العربية.

فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهو من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.