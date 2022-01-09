شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي وفيفى عبده ينعيان الإعلامى الراحل وائل الإبراشي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة نادية الجندي، على تقديم واجب العزاء في الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع فيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، حيث نشرت الجندي صورة للراحل عبر خاصية الاستوري لها لتقدم واجب العزاء، بينما حرصت النجمة فيفي عبده على نشر صورة للراحل عبر حسابها وكتبت "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله، الإعلامي وائل الابراشي في ذمة الله. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه يا رب. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".



فيفي عبده

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن و الأسي الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي و الذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين فى قنواتها الإعلامية و شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



نادية الجندي

يشار إلى أن حالة الإعلامى وائل الإبراشى شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية، بعد معاناة طويلة مع مضاعفات فيروس كورونا، ووفقًا لما ذكره الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، فى مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية – خلال شهر سبتمبر الماضى – أكد أن حالة الإعلامى وائل الإبراشى باتت تشهد تحسنًا كبيرًا، وذلك بعدما كشفت تحاليل كورونا التى يجريها بشكل دورى تطورات إيجابية بالمقارنة مع حالته فى بداية إصابته بالفيروس نهاية العام الماضى.

وأكد الدكتور حسام حسنى أن رئتيه تعافتا بشكل كبير، وعادت أنسجتهما لقوتها مرة أخرى، متوقعًا أن يعود الإعلامى الكبير إلى عمله مرة أخرى لاستئناف تقديم برنامجه على شاشة التلفزيون المصرى.

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.