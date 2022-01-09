شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تناشد جهات الإنتاج تطبيق الإجراءات الاحترازية فى الأعمال الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، جميع الجهات الإنتاجية، اتباع تعليمات الوقاية والسلامة لمواجهة فيروس كورونا، بعد انتشار الحالات بشكل كثيف هذه الأيام.

وأطلق الدكتور أشرف زكى بيانًا رسميًا قال خلاله: "تناشد نقابة المهن التمثيلية جميع جهات الإنتاج، توخى الحذر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من جائحة فيروس كوفيد ومتحوراته (كورونا)، بالتأكيد اتباع تعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني".

وتابع البيان: "مع ضرورة التأكد من حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية على لقاح فيروس كورونا وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة المصرية".



